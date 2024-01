China Display Opto Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkurs von China Display Optoelectronics hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -40,27 Prozent verringert, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,16 Prozent, wobei China Display Optoelectronics mit 27,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Display Optoelectronics. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 14,97 Euro, was 72 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Display Optoelectronics derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 62,96 als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 78, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Somit wird die Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" eingestuft.