China Display Opto Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs von China Display Optoelectronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 34,14 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt bei -20,83 Prozent, und China Display Optoelectronics liegt aktuell 34,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Display Optoelectronics in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsstärke gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Display Optoelectronics liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,01 und ist daher ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit ebenfalls "Neutral".

In fundamentalen Aspekten wird China Display Optoelectronics im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,94, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 51,63 einen Abstand von 75 Prozent darstellt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.