China Display Opto Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der China Display Optoelectronics liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,13 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat China Display Optoelectronics eine Rendite von -40,27 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate von -13,66 Prozent, wobei China Display Optoelectronics mit 26,61 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen China Display Optoelectronics. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Display Optoelectronics beträgt 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt ein KGV von 53 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist China Display Optoelectronics daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.