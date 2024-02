China Display Opto Aktie: Knallt es bald?

China Display Optoelectronics wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,94 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,18 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu China Display Optoelectronics waren neutral, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,26 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,185 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -28,85 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,2 HKD, was einer Distanz von -7,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,58 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -35,08 Prozent im Branchenvergleich darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt die Aktie mit einer Rendite von -21,38 Prozent deutlich darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.