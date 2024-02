China Display Opto Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von China Display Optoelectronics in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die China Display Optoelectronics-Aktie einen Wert von 62,5 für den RSI7 und 60,49 für den RSI25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,26 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 0,185 HKD um -28,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,2 HKD entspricht einer Abweichung von -7,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von China Display Optoelectronics als unterbewertet, mit einem KGV von 12,94 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,04 im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

