China Ding Yi Feng Holdings Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ding Yi Feng als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ding Yi Feng-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 84,62 und ein Wert für den RSI25 von 70,41, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Ding Yi Feng wurde ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ding Yi Feng weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ding Yi Feng-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,59 HKD. Da der letzte Schlusskurs (0,94 HKD) deutlich darunter liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ding Yi Feng 43, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" als überbewertet gilt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Ding Yi Feng folglich eine "Schlecht"-Bewertung.