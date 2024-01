China Ding Yi Feng Holdings Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel geben kann. Für die Ding Yi Feng-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 92, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 51,02, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ding Yi Feng.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Ding Yi Feng in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine neutrale Einschätzung erhält. Somit ist die Gesamtbewertung in diesem Bereich "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Ding Yi Feng-Aktie zu einer "Schlecht"-Bewertung führen, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter diesen Durchschnittswerten liegt.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Ding Yi Feng.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bewertungen auf Basis des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Ding Yi Feng-Aktie führen.