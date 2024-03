China Ding Yi Feng Holdings Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Ding Yi Feng zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ding Yi Feng blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ding Yi Feng hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Ding Yi Feng in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -53,42 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,73 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,69 Prozent im Branchenvergleich für Ding Yi Feng. Auch in Bezug auf den "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Ding Yi Feng mit -13,23 Prozent unter dem Durchschnitt um 40,19 Prozent. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unserer Analyse waren die Kommentare und Befunde zu Ding Yi Feng auf sozialen Plattformen neutral. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Ding Yi Feng aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Betrachtung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ding Yi Feng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,55 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 HKD lag, was einer Abweichung von -48,39 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,12 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-28,57 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Ding Yi Feng-Aktie sowohl in Bezug auf die Branchenvergleich, die Stimmung der Anleger als auch die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.

