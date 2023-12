China Ding Yi Feng Holdings Aktie: Augen auf!

Die Ding Yi Feng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,9 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,88 HKD lag, was einer Abweichung von -53,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,21 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,88 HKD, was einer Abweichung von -27,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die Ding Yi Feng-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,73 Prozent erzielt, im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Rückgang von -7,5 Prozent in der Branche. Dies bedeutet eine Underperformance von -66,23 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -6,78 Prozent, aber Ding Yi Feng verzeichnete eine Unterperformance von 66,95 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ding Yi Feng weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Ding Yi Feng bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Ding Yi Feng-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich, das Sentiment und die Dividendenrendite, dass die Ding Yi Feng-Aktie momentan mit schlechten Bewertungen konfrontiert ist.