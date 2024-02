China Dili Aktie: Das ist erstaunlich

Das Sentiment und der Buzz um China Dili können über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat in letzter Zeit eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die China Dili derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,66 HKD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,66 HKD, was wiederum einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über China Dili diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die China Dili-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird China Dili in allen analysierten Punkten als "Neutral" eingestuft.