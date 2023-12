China Digital Video Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der China Digital Video-Aktie festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs der China Digital Video liegt bei 0,034 HKD, was einer Entfernung von -15 Prozent vom GD200 (0,04 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in der technischen Analyse bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 0,03 HKD auf, was einem Abstand von +13,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der China Digital Video-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment wurde kürzlich als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Zudem wurde in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ über China Digital Video spekuliert. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Digital Video liegt bei 44,44, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.