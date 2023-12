Heritage Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heritage Financial":

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dies geschieht, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Heritage -Wa bei 25,17, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 18 für die Heritage -Wa, was auch als überverkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde die Heritage -Wa von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist. In den vergangenen Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um die Heritage -Wa angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Heritage -Wa mit -27,11 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten lag bei 1,18 Prozent, was bedeutet, dass auch hier die Heritage -Wa mit 28,29 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Heritage -Wa-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating für die Heritage -Wa-Aktie führt. Es liegen keine Analystenupdates zu Heritage -Wa aus dem letzten Monat vor. Insgesamt erhält die Heritage -Wa somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.