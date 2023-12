China Development Bank Leasing Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die China Development Bank Leasing bietet derzeit eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent. In der Kategorie der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen" erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieses Unterschieds.

In technischer Hinsicht signalisiert der aktuelle Kurs der China Development Bank Leasing von 1,36 HKD eine positive Entwicklung, da er mit +16,24 Prozent über dem GD200 (1,17 HKD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 1,26 HKD an, was einen Abstand von +7,94 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der China Development Bank Leasing-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Meinungen der Anleger deuten darauf hin, dass die Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Fundamental betrachtet weist die China Development Bank Leasing ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 4,71 auf, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.