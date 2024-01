China Development Bank Leasing Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Development Bank Leasing mit 4 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 4,71 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 in der Kategorie "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Aufgrund des niedrigen KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und bekommt daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Development Bank Leasing wird insgesamt als neutral betrachtet. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Sentiment-Analyse deutet darauf hin, dass es in der Internet-Kommunikation bezüglich China Development Bank Leasing in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von China Development Bank Leasing beträgt derzeit 6,18%, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,89% liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.