China Development Bank Leasing Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie der China Development Bank Leasing wurde in den vergangenen Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz untersucht. Die Diskussionsintensität war im Netz üblich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führte. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Development Bank Leasing-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 80, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt jedoch bei 43,42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher nach RSI-Bewertung als schlecht eingestuft.

Die Dividendenrendite der China Development Bank Leasing-Aktie beträgt derzeit 6,18 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,93 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Development Bank Leasing liegt derzeit bei 4,71, was 79 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche (22). Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und daher als gut bewertet.