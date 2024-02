China Development Bank Leasing Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Aktie von China Development Bank Leasing wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 6,56 liegt sie insgesamt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der bei 25,29 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält China Development Bank Leasing in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 83,28 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +97,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um -14,22 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -14,82 Prozent hatte, liegt China Development Bank Leasing mit 98,1 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 20 eine gute Dynamik des Aktienkurses an. Auch der RSI25 beläuft sich auf 25,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Gut".