China Development Bank Investment Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse der China Development Bank Investment ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 8,21 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 22,21, was einem Abstand von 63 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Development Bank Investment mit 0 Prozent 5,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Development Bank Investment mit einem Kurs von 0,081 HKD aktuell +1,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auch auf +1,25 Prozent beläuft.

Im Branchenvergleich erzielte China Development Bank Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,33 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,18 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,51 Prozent im Branchenvergleich für China Development Bank Investment. Im "Finanzen"-Sektor lag die Aktie 11,49 Prozent über dem Durchschnittswert von -6,15 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.