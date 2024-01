China Development Bank Investment Aktie: Grund zur Freude?

Die China Development Bank Investment weist ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,21 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,88 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bezüglich der Rendite der Aktie im vergangenen Jahr ergibt sich ein Wert von -7,95 Prozent, was 0,06 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -7,46 Prozent, wobei die China Development Bank Investment-Aktie aktuell 0,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über die China Development Bank Investment diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Development Bank Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,081 HKD lag, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Zusammenfassend erhält die China Development Bank Investment-Aktie somit insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.