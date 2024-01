China Design Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse von China Design-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,61 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,24 CNH deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -15,91 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 7,77 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-6,82 Prozent). Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält China Design eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,47 Prozent, was einer Underperformance von -0,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt China Design hingegen 1,28 Prozent darüber, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein insgesamt positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen zunehmend Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusätzlich wurde China Design in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 6 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung führt.