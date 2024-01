China Design Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei China Design wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Design derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,66 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,6 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche erzielte China Design in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +0,96 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar 1,4 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von China Design zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Dabei wurden vor allem positive Themen diskutiert. Dennoch wurden auch einige "schlecht"-Signale abgegeben, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.