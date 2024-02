China Design Aktie: Der Knall ist da!

Die China Design-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 8,35 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 6,91 CNH, was einem Unterschied von -17,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,33 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,73 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die China Design-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte China Design in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -18,16 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,49 Prozent im Branchenvergleich für China Design. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -19,1 Prozent, wobei China Design 3,42 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über China Design wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Auf vier Tage mit grünem Stimmungsbarometer folgten keine negativen Diskussionen. Vor allem neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zehn Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl tiefgehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch bekommt China Design auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Design liegt der RSI7 aktuell bei 43,88 Punkten und der RSI25 bei 54,65 Punkten. Beide Werte zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das China Design-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating.