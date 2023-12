China Design Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Design-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 48,28 beträgt. Auch hier zeigt sich, dass die China Design-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die China Design-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,84 Prozent erzielt, was 4,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 0,35 Prozent, wobei die China Design-Aktie aktuell 5,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die China Design-Aktie sind in den letzten Wochen negativer geworden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen roten Bereich an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Diskussionen über die Aktie in den sozialen Medien ist deutlich zurückgegangen, was ebenfalls zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs der China Design-Aktie mit 7,96 CNH inzwischen 1,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage jedoch wird die Einstufung als "Schlecht" wahrgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -8,51 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.