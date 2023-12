China Design Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der China Design-Aktie zeigt, dass der Kurs derzeit um +1,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -8,51 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über China Design in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Design wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die China Design-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,84 Prozent erzielt, was 4,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 0,35 Prozent, und China Design liegt aktuell 5,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Design-Aktie zeigt einen Wert von 57 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,28) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Design.