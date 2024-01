China Design Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die China Design-Aktie hat mit einem Kurs von 7,15 CNH in den letzten 50 Tagen einen Rückgang von -8,1 Prozent verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -17,05 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Design-Aktie sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage als "überkauft" eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut-Schlecht" führt.

