China Design Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die China Design-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 7,3 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,64 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,51 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 7,81 CNH über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über China Design, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie steht auch häufiger im Fokus der Anleger, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass China Design weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Im Branchenvergleich hat die China Design-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,47 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +0,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche und von 0,96 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.