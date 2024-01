China Demeter Financial Investments Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für China Demeter Investments betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 7,69 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,08, was bedeutet, dass China Demeter Investments weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält China Demeter Investments für diesen Punkt unserer Analyse eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China Demeter Investments. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält China Demeter Investments daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Bei China Demeter Investments haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist China Demeter Investments derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,13 HKD, während der Kurs der Aktie (0,162 HKD) um +24,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,14 HKD zeigt eine Abweichung von +15,71 Prozent. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".