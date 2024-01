China Daye Non-Ferrous Metals Mining Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die China Daye Non-ferrous Metals Mining-Aktie zeigt in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 5,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent. Dies bedeutet, dass die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs steht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Auch das Anleger-Sentiment ergibt eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Daye Non-ferrous Metals Mining.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen weder überkaufte noch überverkaufte Werte.

Insgesamt ergibt sich für China Daye Non-ferrous Metals Mining in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung.