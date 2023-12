China Daye Non-Ferrous Metals Mining Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die China Daye Non-ferrous Metals Mining wird derzeit technisch betrachtet und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,07 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,053 HKD) um -24,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,06 HKD weist auf eine Abweichung von -11,67 Prozent hin. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von China Daye Non-ferrous Metals Mining um -22,39 Prozent niedriger, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,42 Prozent, bei der China Daye Non-ferrous Metals Mining mit 14,97 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Daye Non-ferrous Metals Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 5,98 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,98 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 10,87, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

