China Daye Non-Ferrous Metals Mining Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Anlegerdiskussionen über China Daye Non-ferrous Metals Mining in den sozialen Medien spiegeln die Meinungen und Stimmungen über das Unternehmen wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen darauf schließen, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zur Aktie bei China Daye Non-ferrous Metals Mining aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,93 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von China Daye Non-ferrous Metals Mining eine Performance von -17,14 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 4,76 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -21,9 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 21,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält China Daye Non-ferrous Metals Mining ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.