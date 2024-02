China Daye Non-Ferrous Metals Mining Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei China Daye Non-ferrous Metals Mining liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Daye Non-ferrous Metals Mining derzeit bei 0,06 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,051 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -15 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 liegt bei 0,05 HKD, was einer Differenz von +2 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von China Daye Non-ferrous Metals Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,53 Prozent erzielt, was 32,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -9,79 Prozent, und China Daye Non-ferrous Metals Mining liegt aktuell 32,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie haben Analysen gezeigt, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet als "Neutral" eingestuft wird. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von China Daye Non-ferrous Metals Mining ebenfalls die Note "Neutral" vergeben.