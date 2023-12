China Daye Non-Ferrous Metals Mining Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für China Daye Non-ferrous Metals Mining auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 37,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 60,61) führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Bei der Stimmungslage in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz führte zu keiner Veränderung in der Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für China Daye Non-ferrous Metals Mining. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) führen zu dieser Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also für China Daye Non-ferrous Metals Mining eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich des RSI, der Stimmung in den sozialen Medien, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.