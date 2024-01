China Daye Non-Ferrous Metals Mining Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten zwei Wochen wurde China Daye Non-ferrous Metals Mining von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet, so unsere Redaktion bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,05 % für "Metalle und Bergbau" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") wird China Daye Non-ferrous Metals Mining als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,12, was einen Abstand von 72 % gegenüber dem Branchen-KGV von 43,07 bedeutet. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Daye Non-ferrous Metals Mining. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde unwesentlich mehr oder weniger über China Daye Non-ferrous Metals Mining diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher bekommt die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.