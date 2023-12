China Datang Renewable Power Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Datang Renewable Power liegt derzeit bei 3,79, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite bei 3,19 %, was 2,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist China Datang Renewable Power eine Rendite von -22,09 Prozent auf, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt die Rendite des Unternehmens mit 5,73 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von China Datang Renewable Power liegt aktuell bei 37,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 50 wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

