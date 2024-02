China Datang Renewable Power Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der China Datang Renewable Power-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 34, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 47,87 ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu China Datang Renewable Power damit insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Datang Renewable Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die China Datang Renewable Power-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,06 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 1,76 HKD, was einem Unterschied von -14,56 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,69 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die China Datang Renewable Power-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,09 Prozent erzielt, was 0,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -22,98 Prozent, und daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.