China Datang Renewable Power Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Datang Renewable Power liegt bei einem Wert von 3 und damit unter dem Durchschnitt von 11,3 in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (ca. 66 Prozent). Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie nach fundamentalen Kriterien, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über China Datang Renewable Power in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger waren in den letzten Tagen neutral eingestellt gegenüber China Datang Renewable Power, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -19,37 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält China Datang Renewable Power sowohl nach fundamentalen Kriterien als auch in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.