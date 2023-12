China Datang Renewable Power Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Aktie von China Datang Renewable Power wird aufgrund ihrer fundamentalen Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,79 liegt sie 69 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (12,15). Dies deutet auf eine gute fundamentale Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Datang Renewable Power war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von China Datang Renewable Power eine Rendite von -22,09 Prozent erzielt, was 5,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -16,22 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 5,88 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor, der in die Aktie von China Datang Renewable Power investiert, einen geringeren Ertrag von 2,69 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Das Unternehmen schüttet damit niedrigere Dividenden aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.