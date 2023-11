Peking (ots/PRNewswire) -Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2023, die von Mittwoch bis Freitag in Peking stattfindet, dient als landesweite Plattform für die maßgebliche Freigabe der Finanzpolitik und die wohlwollende Interaktion zwischen dem Finanzwesen und der Realwirtschaft und soll einen Maßstab für Chinas Finanzreform und -entwicklung setzen sowie Offenheit, Zusammenarbeit und Win-win-Ergebnisse auf der globalen Bühne fördern.Mehr als 400 hochkarätige Gäste aus über 30 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt tauschen ihre Ansichten zu aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Themen aus und erkunden Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit sowie Wege zur Bewältigung globaler wirtschaftlicher Herausforderungen und Perspektiven, wie der Finanzsektor besser zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen kann.Unter dem Motto „Besseres China, bessere Welt – Stärkung von finanzieller Offenheit und Zusammenarbeit für gemeinsames Wachstum und gegenseitigen Nutzen" (Enhancing Financial Openness and Cooperation for Shared Growth and Mutual Benefits) wird die Konferenz, die aus einem Hauptforum, drei parallelen Foren und insgesamt 22 Sitzungen besteht, gemeinsam vom Beijing Municipal People's Government, der People's Bank of China, der National Financial Regulatory Administration, der China Securities Regulatory Commission, der Xinhua News Agency und der State Administration of Foreign Exchange ausgerichtet.Die fünf Hauptforen konzentrieren sich auf Themen wie die Stärkung des internationalen Dialogs über die makroökonomische Politik, um die globale wirtschaftliche und finanzielle Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Die Leiter der Finanzaufsichtsabteilungen, Mitglieder politischer Ausschüsse, Börsendirektoren und Vorstandsvorsitzenden bekannter multinationaler Unternehmen wurden zur Leitung ausführlicher Diskussionen eingeladen.Yin Li, Parteisekretär von Peking, erklärte bei der Eröffnungszeremonie, dass der Finanzmarkt von China groß und voller Potenzial sei und sich schnell entwickle; mit einer soliden Grundlage in der Realwirtschaft sei er zu einer entscheidenden Kraft für die Aufrechterhaltung der globalen Finanzstabilität geworden.Als nationales Finanzverwaltungszentrum verfüge Peking über reichhaltige finanzielle Ressourcen, eine Konzentration von Finanzinstituten, eine Fülle von Finanztalenten und stehe bei der Erforschung und Umsetzung von Finanzreformen an vorderster Front, führte er weiter aus.Pan Gongsheng, Direktor der People's Bank of China und Administrator der State Administration of Foreign Exchange, bemerkte, dass die Geldpolitik mehr Aufmerksamkeit auf die zyklische und antizyklische Anpassung richten werde, eine angemessene und reichhaltige Liquidität aufrechterhalten, stabiles Wirtschaftswachstum unterstützen und die Unterstützung wichtiger Strategien, Schlüsselbereiche und schwacher Verbindungen erhöhen werde.Der Markt werde eine entscheidende Rolle bei der Bildung des Wechselkurses auf einem angemessenen Gleichgewichtsniveau spielen, erklärte er.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2272236/More_than_400.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/china-daily-das-financial-street-forum-konzentriert-sich-auf-die-starkung-von-offenheit-und-zusammenarbeit-fur-gemeinsames-wachstum-und-gegenseitigen-nutzen-301984800.htmlPressekontakt:wangsujuan@chinadaily.com.cnOriginal-Content von: China Daily, übermittelt durch news aktuell