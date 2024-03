China Cyts Tours Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index, oder RSI, der China Cyts Tours liegt bei 11,43, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 44, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv gegenüber China Cyts Tours. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während es an vier Tagen keine klare Richtung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Aktie von China Cyts Tours hat in den letzten Monaten wenig Diskussionsintensität gezeigt und wird daher in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt und zu einem Gesamtwert von "Schlecht" für diesen Faktor.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von China Cyts Tours bei -29,08 Prozent, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite bei -14,14 Prozent, wobei China Cyts Tours auch hier mit 14,94 Prozent deutlich darunter liegt und daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.