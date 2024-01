China Cyts Tours Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "BOWEN COKING COAL LTD.":

Der Aktienkurs von China Cyts Tours hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um 1,26 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -35,9 Prozent für China Cyts Tours führt. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,44 Prozent im letzten Jahr, und China Cyts Tours verzeichnete eine Unterperformance von 41,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben zugenommen, was auf ein erhöhtes Interesse der Anleger hinweist und zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Cyts Tours-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der China Cyts Tours-Aktie aktuell bei 12,43 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 10,78 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -13,27 Prozent zum GD200 entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,69 CNH, was einer Differenz von +0,84 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 46,6 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 49,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Cyts Tours somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.