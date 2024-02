China Cyts Tours Aktie: Endlich geschafft?

Vergleich des Aktienkurses nach Branchen: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie von China Cyts Tours eine Rendite von -29,08 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie 18,43 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,65 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -16,23 Prozent. China Cyts Tours liegt aktuell 12,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen wurde bei China Cyts Tours eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls die Bewertung "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält China Cyts Tours in diesem Bereich daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir bewerten China Cyts Tours anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 62,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 53,61). Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Investoren: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von China Cyts Tours in den sozialen Medien diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt insbesondere auf negative Themen rund um China Cyts Tours. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung. Weiterführende Untersuchungen zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Es gab vier positive Signale und kein negatives. Insgesamt ergibt sich daher in der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral" Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher negative Gesamtbewertung für die Aktie von China Cyts Tours aufgrund ihrer Unterperformance, des verschlechterten Stimmungsbildes in den sozialen Medien und der neutralen Anleger-Stimmung.