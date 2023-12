China Cyts Tours Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die China Cyts Tours-Aktie hat in den letzten Tagen eine eher negative Entwicklung gezeigt. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 12,79 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs ging bei 10,62 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -16,97 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 10,69 CNH, was einer Differenz von -0,65 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Cyts Tours-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 50,62 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Cyts Tours.

Auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die China Cyts Tours-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,9 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -8,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Unterperformance von 13,1 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.