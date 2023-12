China Cssc Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von China Cssc diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um China Cssc beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt hat. Weitere Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt neun (5 Schlecht, 4 Gut). Somit ergibt sich auf der Ebene der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Cssc liegt der 7-Tage-RSI bei 44,44 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 31,73 eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für China Cssc wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Cssc bei 27,8 CNH liegt, während die Aktie selbst auf 29,28 CNH notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 26,94 CNH, was einer Distanz von +8,69 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt. Somit wird die Gesamtnote für China Cssc in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.