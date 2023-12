China Cssc Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die China Cssc-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht aktuell in guter Verfassung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt mit 27,68 CNH um 7,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 29,65 CNH. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 26,68 CNH weist eine Abweichung von +11,13 Prozent auf. Dadurch erhält die Aktie auf kurz- und langfristiger Basis jeweils ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die China Cssc-Aktie ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Zudem zeigen weitere Studien und Untersuchungen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Cssc liegt bei 7,79, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Zudem zeigt sich ein zunehmend positives Stimmungsbild in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrte Diskussion über China Cssc weisen auf eine anhaltende positive Wahrnehmung hin.

Insgesamt erhält die China Cssc-Aktie somit in den verschiedenen untersuchten Kategorien ein durchweg positives Rating.