China Cssc Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von China Cssc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum relativ stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Cssc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,57 CNH. Der letzte Schlusskurs (28,73 CNH) weicht somit um +4,21 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 26,59 CNH, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8,05 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Cssc führt zu einer "Neutral"-Einstufung sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum.

Im Branchenvergleich hat China Cssc in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -0,93 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,09 Prozent für China Cssc. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 16,72 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.