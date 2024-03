China Cssc Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Aktienkurs von China Cssc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor 43,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinen-Aktien beträgt -14,83 Prozent, während China Cssc aktuell 43,5 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Cssc-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf den RSIs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Cssc bei 29,57 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 35 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Bewertung von +8,16 Prozent Abstand. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über China Cssc zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass sie etwa im normalen Rahmen diskutiert wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.