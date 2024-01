China Construction Bank Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "China Construction Bank":

In den letzten vier Wochen wurde bei China Construction Bank eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wurde die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Handelsbanken"-Branche konnte China Construction Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,72 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,48 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +16,2 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von China Construction Bank mit -8,54 Prozent über dem Durchschnittswert um 14,26 Prozent, was zu einer weiteren Überperformance und einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral". Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab außerdem 7 Schlecht-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich ein Durchschnitt von 4,71 HKD für den Schlusskurs der China Construction Bank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,54 HKD, was eine Abweichung von -3,61 Prozent darstellt und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts wurde ein Wert nahe dem gleitenden Durchschnitt festgestellt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält China Construction Bank daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.