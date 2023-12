China Construction Bank Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die China Construction Bank wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,74 HKD, während der Aktienkurs bei 4,54 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,22 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Wert von 4,51 HKD eine Abweichung von +0,67 Prozent und führt somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei China Construction Bank ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 9 "Schlecht"- und 1 "Gut"-Signal, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von China Construction Bank als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 3,13 insgesamt 45 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die China Construction Bank überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI wird hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das China Construction Bank-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.