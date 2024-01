China Construction Bank Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "China Construction Bank":

Die China Construction Bank hat in den letzten Tagen aufgrund der Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen von Marktbeobachtern erhalten. Laut einer Stimmungsanalyse wurden insgesamt zehn positive und drei negative Tage registriert. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Allerdings haben Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung führte. Insgesamt wird die Anlegerstimmung jedoch positiv bewertet.

Der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der China Construction Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 4,72 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt bei 4,57 HKD, was einer Abweichung von -3,18 Prozent entspricht. Insgesamt wird die charttechnische Bewertung als neutral eingestuft. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer neutralen Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist China Construction Bank eine positive Differenz von +2,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" auf. Daher erhält das Unternehmen eine positive Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich die Aktie als preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 3,16 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 43 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken". Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bewertet.

Insgesamt erhält die China Construction Bank positive Bewertungen in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Dividendenpolitik und fundamentale Kriterien, während die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung führt.