China Construction Bank Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die China Construction Bank hat im vergangenen Jahr eine herausragende Performance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs führte. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor lag die Rendite der China Construction Bank mit 4,78 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche schnitt die China Construction Bank mit 10,15 Prozent deutlich besser ab, da diese Branche auf eine mittlere Rendite von -5,37 Prozent kam.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie der China Construction Bank als Neutral-Titel ein. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 38,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, ergibt einen Wert von 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammen ergibt dies ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die China Construction Bank in den letzten Tagen überwiegend negativ. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Construction Bank mit 4,49 HKD 5,27 Prozent unter dem GD200 (4,74 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,52 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.