China Construction Bank Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die China Construction Bank schüttet im Vergleich zur Branche der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 9,2 % aus, was 2,04 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die China Construction Bank eine Performance von 5,72 %. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -10,48 % gefallen, was einer Outperformance von +16,2 % für die China Construction Bank entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,54 %, und die China Construction Bank übertraf diesen Durchschnittswert um 14,26 %. Aufgrund dieser Überperformance erhält die China Construction Bank in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der China Construction Bank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,71 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,54 HKD (-3,61 % Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 4,52 HKD (+0,44 % Unterschied), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Construction Bank also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert der China Construction Bank liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".